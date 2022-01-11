В Киеве объяснили отказ Вашингтона от сотрудничества с Зеленским

Президент Владимир Зеленский, находясь в полной зависимости от олигарха Игоря Коломойского, поставил внутреннюю и внешнюю политику Украины на службу своему «шефу», против которого в США возбуждены уголовные дела.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший глава Совбеза Украины, экс-министр финансов страны Александр Данилюк.

По его словам, абсолютно неадекватные на первый взгляд заявления и действия Зеленского должны были смутить Запад, однако там уже раскусили, кто стоит за всеми деструктивными действиями Киева.

«Несмотря на то, что Украина сейчас снова на первых информационных позициях в мире из-за потенциальной агрессии РФ, мир уже устал от Украины. К сожалению, в этом вина Владимира Зеленского, потому что он не построил партнёрских отношений, доверия и желания Запада поддерживать украинскую власть», – подчеркнул Данилюк.

«Потому что он год назад пришёл, сначала комментировал, вообще не понимая ничего, а потом он перешёл на агрессивную коммуникацию: «Байден, а что ты делаешь? Меркель, а собственно говоря, что ты сделала для Украины? А где НАТО?». С Меркель вообще смешная история: он обратился сразу к трём кандидатам на пост канцлера Германии и задал им эти вопросы. Такое чувство, как будто он сидит и руководит всем миром», – отметил политик.

«Это выглядит абсолютно неадекватно, особенно, когда это доходит до Вашингтона, который видит всё. Американцы очень хорошо понимают, откуда у президента Зеленского появилась информация относительно государственного переворота, который якобы готовит Ахметов...

Также они понимают, на базе каких обвинений открываются дела против Порошенко или что делается в делах «ПриватБанка», чтобы защитить Коломойского, и как ему передаются активы банка. Они видят, на какие офшоры идут деньги. Тут вопрос не в адекватности, а в том, что они видят, чем реально мотивируется человек, и желание сотрудничать и поддерживать украинскую власть сходит к нулю», – приводит слова Данилюка «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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