«Шоу будет мировое» – украинский журналист предвкушает зрелищное свержение Зеленского

Президент Зеленский настроил против себя всю украинскую элиту. Особенно разозлены на него олигархи, которые уже группируются вокруг богатейшего человека Украины Рината Ахметова, обладающего мощными медийными и политическими ресурсами для полного низложения «комика-выскочки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом интернет-каналу «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести ФМ» на Украине, киевский журналист Владимир Синельников.

По его словам, США сейчас лихорадочно пытаются уловить бурные местные тенденции, чтобы в нужный час быстро возглавить протестантов и сохранить контроль над Украиной.

«Сейчас на Украине ко всем приходит понимание того, что Зеленский уже не так защищён, как это было раньше. И на него уже можно катить бочку – и начинать какие-то политические кампании.

Мы это сейчас видим на примере того, что сложилась достаточно мощная оппозиция олигархов против Зеленского, которые объединяются вокруг Ахметова – богатейшего олигарха Украины.

И то, что вокруг него собирается команда достаточно известных людей, говорит о том, что Зеленского собираются устранять из политической жизни Украины», – отметил он.

«Поэтому сейчас всё будет происходить достаточно быстро и очень непредсказуемо, потому что будут играть разные факторы, в том числе попытка США сохранить своё влияние, попытки олигархов как-то отыграться в свою сторону, попытки олигархов заключить новые коалиции и союзы. Всё будет очень интересно – шоу будет продолжаться и будет одним из самых интересных в мировой истории», – приводит слова Синельникова «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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