Киевский социолог: Недоверие украинцев к высшим лицам государства – тотальное

Подавляющее большинство украинских граждан совершенно не доверяют властным персонам – ни их делам, ни словам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил директор компании «Украинская социологическая группа» Александр Левцун, опираясь на последние исследования.

«В общественном сознании доминирует мысль о том, что Украина идёт в неправильном направлении. 73 процента людей считают, что ситуация в стране развивается в однозначно неправильном направлении или, скорее, в неправильном.

Отношение украинских граждан к руководителям государства даёт почву говорить про кризис доверия к власти. Большинство опрошенных, а именно 64,9 процента, совсем не доверяют или, скорее, не доверяют президенту Владимиру Зеленскому» – отметил социолог.

«Ещё неудовлетворительнее является недоверие к спикеру Верховной рады и главе правительства. Главе Верховной рады Руслану Стефанчуку доверяют только 8 процентов опрошенных, а не доверяют 57 процентов. Показатель доверия к премьер-министру Денису Шмыгалю 13 процентов, а не доверяют 71,5 процента,

Кроме негативного показателя доверия к власти, есть ещё недоверие к тому, что говорит власть, к заявлениям и информации, которую обнародуют руководители государства. Как показал опрос, 62,9 процента опрошенных считают, что нельзя доверять информации про ситуацию в стране, которую сообщают представители центральной власти», – приводит слова Левцуна «Политнавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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