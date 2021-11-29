Служба безопасности Украины начала расследовать дело о подготовке захвата власти

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование по факту подготовки «отдельными гражданами Украины и России» захвата государственной власти, – пишет украинское издание Страна. ua со ссылкой на сообщение в аккаунте СБУ в Фейсбуке.

По данным ведомства, граждане России и Украины готовили захват государственной власти в стране. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о запланированном на 1 декабря госперевороте.

В публикации СБУ говорится: «Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины – по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти».

Журналисты сообщают, что в СБУ пообещали рассказать о ходе расследования позже и больше не предоставили никакой информации.

Со своей стороны, сообщение СБУ прокомментировал Телеграм-канал «Политика Страны» следующим образом: «Мутные заявления Зеленского относительно госпереворота с участием Ахметова все-таки материализовались в уголовное дело по статье 109 УК (попытка свержения конституционного строя). СБУ объявила, что расследует подготовку гражданами Украины и России захвата власти. Других подробностей пока нет. Но, судя по всему, вскоре презентуют какую-то нарезку из разговоров неких личностей».

Позднее в понедельник, 29 ноября, появилось сообщение, что Владимир Зеленский уволил главу департамента контрразведки СБУ Александра Руснака, соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

В документе говорится: «Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины».

Причины подобного решения не уточняются. Руснак был назначен начальником департамента в сентябре 2019 года.



Как отмечают СМИ, ранее, 26 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о готовящейся попытке госпереворота с участием россиян.



Зеленский сослался на аудиозаписи, на которых якобы представители России и Украины обсуждают участие бизнесмена Рината Ахметова в заговоре. Голоса самого бизнесмена на пленке нет. Украинский президент предположил, что предпринимателя хотят подставить, втянув в войну против Украины.



Со своей стороны Ахметов опроверг информацию, озвученную Зеленским, что его окружение пытается втянуть его в готовящийся на Украине государственный переворот.

«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент», – заявил украинский бизнесмен.

Ахметов является самым богатым украинцем по версии Forbes , его состояние оценивается в $7,6 млрд.



Как сообщает РБК, Кремль заявил, что у России не было планов принимать какое-либо участие в госперевороте.

«Россия никогда не занимается вообще такими делами», – подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.



Киев, Иван Бабурин

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