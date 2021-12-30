Украинский депутат сравнил Зеленского с отморозком, которого ждёт кладбище

Президент Украины Владимир Зеленский возомнил себя бессмертным и попрал все мыслимые правила, которых старается придерживаться украинский политикум. Затеяв беспринципную войну против всех политических оппонентов и бизнесконкурентов, Зеленский полностью утратил самоконтроль.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин.

«В 90-е были такие отморозки. В город приезжала банда отморозков. То есть, были какие-то уголовные авторитеты, которые все еще те, конечно, деятели – и с точки зрения простого человека, преступники. Но они хотя бы жили по каким-то понятиям, то есть, нельзя посреди улицы гранаты бросать, нельзя детей трогать, семьи и так далее.

Но появлялась какая-то банда отморозков, иногда это этнический характер носило, иногда просто какие-то пацаны, наркоманы, которые наводили много шума, но обычно они очень быстро отправлялись на кладбище», – рассуждает политик.

По его словам, так же ведёт себя в украинской политике Зеленский, и это не доведёт его до добра.

«Я бы, честно говоря, с точки зрения кармы просто подумал бы: зачем брать на себя это все, зачем идти в такой отчаянный разрыв всего, что составляет саму материю межчеловеческих отношений… Зеленский умудряется человеку, который в широких кругах знакомых имеет прозвище «уважаемый», тыкать. Я имею в виду Рината Леонидовича Ахметова и так далее. Ну он себя бессмертным посчитал? Ну окей. Уже есть история, когда он на коленях перед Кадыровым извинялся», – приводит слова Волошина «ПолитНавигатор».

Напомним, ранее американский журналист предупредил об угрозе миру, исходящей от команды украинских комиков в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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