Американский журналист предупредил об угрозе миру, исходящей от украинских комиков в Киеве

Бывший шоумен, а ныне президент Украины Владимир Зеленский окружил себя такими же шоуменами, назначив их на ключевые государственные должности.

В условиях нависшей над Украиной «угрозы российского вторжения» такое положение дел абсолютно неприемлемо, так как чревато опрометчивыми шагами со стороны дипломатически не компетентной власти в Киеве, что, в свою очередь, спровоцирует глобальный конфликт между РФ и США.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в статье журналиста The New York Times Эндрю Крамера.

«В то время как Россия наращивает силы на границе с Украиной и страх перед вторжением усиливается, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии «Квартал 95». Мало кто из них имеет опыт дипломатии или войны...

Глава Администрации президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Руководителем студии «Квартал 95» был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером», – отмечает Крамер.

«Поскольку Украина готовится к возможной войне с Россией, возросло беспокойство, что неопытность окружения господина Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их страны. Дилетантский ложный шаг может стать поводом для войны, которая значительно ухудшит глобальное трение между Россией и Соединенными Штатами», – говорится в статье The New York Times.

Симферополь, Валентин Карамазов

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