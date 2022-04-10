Глава Дагестана призвал снять с показа на российском ТВ продукцию студии Зеленского

Телевизионные сериалы украинской компании «Студия «Квартал 95», основателем и совладельцем которой является президент Зеленский, должны быть удалены из российского эфира.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, президент Украины «несёт ответственность за кровь и слёзы людей».

«Сериалы, которые продолжают транслироваться на нашем телевидении, принадлежат компании «Студия «Квартал 95». Мы знаем, кто является её основателем, – человек, который несёт ответственность за кровь и слёзы людей, шут, Геббельс малого калибра, безумный клоун Зеленский», – сказал Меликов.

Напомним, в декабре прошлого года американский журналист предупредил об угрозе миру, исходящей от украинских комиков в Киеве.

Симферополь, Валентин Карамазов

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