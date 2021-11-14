Бывшая комедийная шоу-группа Зеленского высмеяла Меркель, Байдена и похвалила действующую власть

Украинская «Студия Квартал 95», основателем которой является Владимир Зеленский, выпустила очередное комическое шоу «Вечерний квартал», в котором досталось всем, кроме президента «Незалежной».

Отметим, что на «Вечернем квартале» всегда высмеивали действующего главу украинского государства, особенно не жалели экс-президентов Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз «кварталовцы» неожиданно решили посмеяться над лидерами других государств.

Так, Ангелу Меркель представили как фигуру, олицетворяющую Европу, которая лишь выражет озабоченность запуском «Северного потока-2», а на самом деле даёт ему зелёный свет и в то же время оттягивает приём Украины в ЕС.

«Есть такое ощущение – с Западом идёт сближение, но поток российский Северный к ним все ближе каждый год», – спели со сцены украинские комедианты под портретом немецкого канцлера.

Президента США упрекнули в том, что он постоянно обещает осчастливить Украину «баблословением», но при этом требует практически невыполнимых антикоррупционнных реформ и подчинения судебной системы.

«Ждут от нас повиновения, олигархоприношения. Лишь тогда баблословение свыше будет нам дано», – саркастически пропели юмористы.

Правление президента Зеленского артисты охарактеризовали как «омоложение после озеленения».

«А в стране омоложение – ведь прошло озеленение. И сложилось ощущение – мы на правильном пути», – спели артисты оду своему бывшему коллеге.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.21

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