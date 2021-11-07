«Волос был чеpнее смоли – стал седым» – украинцев напугала фотография Зеленского из фитнес-зала

Президент Украины Владимир Зеленский стал ещё больше походить на своего предшественника Петра Порошенко, которого злые языки называли «Сывочолым гетьманом». Теперь он повторяет своего «попередника» не только русофобской политикой, но и внешним видом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такими комментариями отметились украинские пользователи под публикацией администрации президента, где Зеленский сфотографирован в зале фитнесс-клуба.

«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний вечер. Заслужил обед», – написал под снимком сам президент.

«А кто говорил, что быть президентом легко?», – иронизируют комментаторы.

«Поеседевшие волосы – это цена «президентства»... Стоило ли», – язвительно сочувствует другой пользователь.

Многие отметили «нездоровый вид» президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обиделся на Максима Галкина за пародию, в которой действующий украинский президент похож на наркомана. Российскому юмористу два дня назад запретили въезд на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.11.21

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