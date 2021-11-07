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Воскресенье, 7 ноября 2021, 22:09 мск

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«Волос был чеpнее смоли – стал седым» – украинцев напугала фотография Зеленского из фитнес-зала

Фото: администрация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский стал ещё больше походить на своего предшественника Петра Порошенко, которого злые языки называли «Сывочолым гетьманом». Теперь он повторяет своего «попередника» не только русофобской политикой, но и внешним видом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такими комментариями отметились украинские пользователи под публикацией администрации президента, где Зеленский сфотографирован в зале фитнесс-клуба.

«Доброе спортивное утро. Сушу кофту. До свидания, вчерашний вечер. Заслужил обед», – написал под снимком сам президент.

«А кто говорил, что быть президентом легко?», – иронизируют комментаторы.

«Поеседевшие волосы – это цена «президентства»... Стоило ли», – язвительно сочувствует другой пользователь.

Многие отметили «нездоровый вид» президента.

Напомним, ранее Владимир Зеленский обиделся на Максима Галкина за пародию, в которой действующий украинский президент похож на наркомана. Российскому юмористу два дня назад запретили въезд на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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