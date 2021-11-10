«Он очень ранимый»: Зеленского оградили от соцсетей

Президент Украины Владимир Зеленский очень болезненно реагирует на критику, обидные слова и особенно на смешки в свой адрес в социальных сетях.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал украинский комик и бывший коллега Зеленского по шоу-группе «Квартал 95» Юрий Великий в интервью телеведущей Алесе Бацман.

По его словам, президента ранят даже лёгкие пародии на него.

«Если даже в номерах такого плана, как мы показывали недавно, он нашел что-то для себя оскорбительное или обидное, значит, он болезненно реагирует... И я думаю, что у него выработалась такая защитная реакция уже после того, как он стал президентом. Потому что до этого (не знаю, может быть, я не сталкивался) он абсолютно нормально реагировал», – отметил Великий.

«Секретарь его Маша приходила к нам в офис. Естественно, нам всё интересно: «Машунь, что там? Как там Вова? Как у вас?». Она сказала, что он очень ранимый, что всё, что о нём говорят, ему важно. Насколько я помню, ему даже запрещали читать Facebook и другие соцсети», – добавил артист.

Напомним, недавно Владимир Зеленский обиделся на Максима Галкина за пародию, в которой действующий украинский президент похож на наркомана. Российскому юмористу отныне запрещён въезд на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

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