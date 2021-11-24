«Нет его больше» – украинский телеведущий призвал прощаться с Зеленским

Политик Владимир Зеленский, которого украинцы избрали своим президентом 2,5 года назад, больше не существует, так как не выполнено ни одно из его предвыборных обещаний, а ждать их выполнения уже бессмысленно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный украинский телеведущий Дмитрий Гордон, ранее активно агитировавший за Зеленского.

Он перечислил ключевые провалы политики президента, среди которых закрытие неугодных телеканалов, попустительство коррупции и отказ от экномических реформ. Припомнил телеведущий и срыв операции по захвату российских «вагнеровцев», который стал результатом «измены в окружении президента».

«После всего – он для меня умер, я вам честно говорю. Нет его больше. Я об этом говорю, смотрите: править Владимиру Зеленскому – 2,5 года. Заметьте, я сказал это сейчас. Для меня он закончился, его нет. И дальше – это начало конца. Все, что произошло с «вагнеровцами», покушением на свободу слова, с этим враньем бесконечным, этой коррупцией, которой он не положил конец, с этими реформами, из которых ни одна не сделана!», – перечислил журналист.

Гордон особо отметил, что придя к власти на волне свободы слова, Зеленский через непродолжительное время задушил её своими руками.

«Он же стал президентом на волне свободы слова. Да если бы не эта свобода слова, если бы не «Квартал» (шоу-группа Зеленского – прим.«НД»), который не смогли задушить ни Янукович, ни Порошенко, хотя наверняка хотели. Но даже они не смогли. А где «Квартал»? «Квартал» – всё. Знаете почему? А запрещено шутить про президента», – приводит слова Гордона «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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