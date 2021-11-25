«Компромисса не будет»: главный украинский олигарх объявил войну Зеленскому

Богатейший бизнесмен Украины и владелец нескольких СМИ Ринат Ахметов вступил в бескомпромиссную политическую войну «на уничтожение» с президентом Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник экс-президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв.

По его словам, «приговор» президенту Украины от лица Ахметова недавно «зачитал» с телеэкрана подручный пропагандист олигарха, известный телеведущий Дмитрий Гордон, который назвал Зеленского «политическим трупом».

«Это война политическая. Это объявление политической войны. Ну не всегда же главнокомандующие объявляют войну. Вот это объявление войны. Это значит, под знамена должны собраться одни – по одну сторону, а другие – будут собираться по другую сторону, потому что мира не будет. Мира политического не будет, компромисса не будет. Потому что, когда ищут компромисс, подбирают другие слова, оставляя возможности для отхода или для каких-то встречных движений. А тут мосты сожжены», – отметил эксперт.

«Вот, Гордон сжег мост сейчас, который еще соединял его, Ермака (глава администрации президента – прим. «НД»), Зеленского, «Квартал» (шоу-группа Зеленского – прим.«НД»), команду Зеленского, власть и так далее. Мосты сожжены и, скорее всего, мосты сожжены между Ахметовым и Зеленским», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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