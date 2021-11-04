Пятый муж Пугачёвой объявлен «угрозой национальной безопасности Украины»

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности и по поручению администрации президента Зеленского добавило юмориста Максима Галкина в список из 258 российских артистов, телеведущих и других деятелей культуры, которые «угрожают национальной безопасности Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об этом появилась на сайтах СБУ и украинского министерства культуры.

Напомним, накануне список из 226 российских артистов, которым уже был запрещён въезд на Украину, расширился ещё на 32 фамилии.

Все фигуранты чёрного списка отныне являются невъездными на Украину, а фильмы и программы с их участием будут сняты с эфира украинских телеканалов.

По данным украинских СМИ, Владимир Зеленский обиделся на Максима Галкина за пародию, в которой действующий украинский президент похож на наркомана.

Ранее «угрозой национальной безопасности Украины» был объявлен четвёртый муж Аллы Пугачёвой Филипп Киркоров.

Отметим, что на отдельных российских телеканалах продолжают крутить сериалы, в которых снимался Владимир Зеленский.

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