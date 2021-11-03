Экс-комик Зеленский внёс 32 российских актёра в список невъездных на Украину

Служба безопасности Украины по поручению администрации Зеленского расширила список российких актёров, «угрожающих национальной безопасности Украины».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», информация об этом появилась на сайте СБУ.

К 226 актёрам из РФ, которым ранее уже был запрещён въезд на Украину, добавились ещё 32.

В обновлённй список вошли Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин, Михаил Грищенко.

Согласно распоряжению, отныне ни один фильм, в котором принимал участие хотя бы один актёр из списка, демонстрироваться на территории Украины не будет.

Отметим, что на отдельных российских телеканалах продолжают крутить сериалы, в которых снимался Владимир Зеленский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.11.21

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