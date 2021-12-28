Германия призывает остановить «Северный поток-2» накануне Мюнхенской конференции по безопасности

Новый глава ежегодной конференции по международной политике безопасности, проходящей в Мюнхене с участием военных и политических лидеров государств НАТО, немецкий дипломат Кристоф Хойсген призвал включить газопровод «Северный поток 2» в список антироссийских санкций.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в своём заявлении Хойсген также потребовал отключить Россию от международной платёжной системы Swift.

По его словам, эти меры предотвратят «вторжение России на Украину».

«Германия, Европа и США должны занять общую ясную позицию против России, как это было после последнего российского вторжения в Крым и Донбасс. Балтийский газопровод «Северный поток 2» и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение новых санкций. Требуется четкий и жесткий ответ», – заявил немецкий дипломат и бывший советник Ангелы Меркель.

Отметим, что Запад не прекращает нагнетать панику вокруг «российского вторжения» накануне переговоров Москвы и Вашингтона по гарантиям безопасности для России.

Симферополь, Валентин Карамазов

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