Критически важным районом для безопасности и экономики южных рубежей России на сегодняшний день является бассейн Азовского моря. Поэтому следует ждать в ближайшее время захвата Москвой всего украинского побережья, прилегающего к азовской акватории.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявляют военные эксперты американского издания The Washington Post.

«Есть все основания полагать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные пограничные районы Украины» – говорится в статье издания.

Американские эксперты пргонозируют, что «широкомасштабная атака на Украину» начнётся не на донецком и луганском, а на бердянском и мариупольском направлении – уже в начале наступающего года.

Отметим, что организованная американскими и украинскими политиками и СМИ паника вокруг «скорого российского вторжения» обернулась массовым увольнением контрактников из размещённых в Донбассе подразделений вооружённых сил Украины.

Симферополь, Иван Капустин

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