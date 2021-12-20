Украинские контрактники бегут из Донбасса в страхе перед «наступлением армии РФ»

Раскрученная западными СМИ паника вокруг «скорого российского вторжения на Украину» возымела неожиданный эффект. Из украинской группировки в Донбассе массово увольняются контрактники, которые готовы сколько угодно обстреливать беззащитные непризнанные народные республики, но только не воевать с вооружёнными силами России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на данные разведки сообщает пресс-служба Народной милиции Луганской народной республики.

Украинское командование сейчас спешно предпринимает мобилизационные меры, чтобы восполнить бреши в войсках, однако они не дают желаемого результата.

«Командование 30-й омбр, некомплект которой составляет около 40%, помимо работы по отбору граждан на военную службу по контракту в военкоматах, находящихся в глубине страны, направило свои вербовочные группы с агитационной программой по населённым пунктам в зоне «ООС», – сообщает ведомство республики.

«Но, несмотря на усилия, даже ранее отобранные люди отказываются от службы, боясь войны с Россией», – приводит «ПолитНавигатор» текст сообщения НМ ЛНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

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