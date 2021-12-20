В Киев нагрянула группа американских конгрессменов – предотвратить «российское наступление»

Делегация конгрессменов США во главе с представителем Демократической партии Джейсоном Кроу прибыла в Киев.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении посольства США на Украине.

Цель визита – выразить поддержку территориальной целостности Украины, одобрить стремление Киева к членству в НАТО и осудить «скопление российских войск на границах и в Донбассе».

«Конгрессмены намерены обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и подчеркнуть двухпартийную поддержку территориальной целостности Украины и её евроатлантическую траекторию», – отмечает американское посольство.

Представители конгресса встретились с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и посетили военный мемориал в честь уничтоженных в Донбассе участников АТО.

Между тем, раскрученная западными СМИ и политиками паника вокруг «скорого российского вторжения на Украину» возымела неожиданный эффект. Украинские контрактники бегут из Донбасса в страхе перед «наступлением армии РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

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