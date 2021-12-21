Вернувшийся из Киева американский конгрессмен привёз в Штаты «прорывную инфекцию COVID»

Глава делегации конгрессменов США Джейсон Кроу, накануне вернувшийся из Киева, где отстаивал суверенитет Украины и предотвращал «российское вторжение», заразился в ходе визита коронавирусной инфекцией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом Кроу написал у себя в Твиттере.

Положительный тест конгрессмен сдал у себя в штате Колорадо.

«Я только что вернулся из официального визита делегации Конгресса на Украину и сдал положительный результат на прорывную инфекцию COVID», – сообщил он.

Примечательно, что Джейсон Кроу до этого был привит двойной вакциной, а позже получил и бустерную.

Конгрессмен поблагодарил врачей за предварительную вакцинацию, так как благодаря ей ковид у него протекает легко.

«Я благодарен за полную вакцинацию и усиленную вакцинацию, а также за то, что у меня только легкие симптомы. Вакцина безопасна и эффективна», – написал Кроу.

Американец выразил надежду, что подхваченный им новый «украинский коронавирус» в сочетаниии с ранее полученными прививками сформирует в его организме супериммунитет к ковиду.

Напомним, накануне Госдеп выпустил рекомендацию гражданам США отказаться от поездок на Украину в связи с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в этой стране и угрозой «российской агрессии».

Симферополь, Валентин Карамазов

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