Британское командование подготовило план по экстренному выводу своих военных из Украины

Вооружённые силы Великобритании разработали меры по быстрой эвакуации всех своих военных инструкторов и гражданского персонала с территории Украины на случай «российского вторжения».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет британская газета Daily Express со ссылкой на источники в минобороны страны.

План командования разработан как «действия в чрезвычайных ситуациях». Эвакуировать своих военных Лондон планирует в соседнюю с Украиной Польшу.

«Военное руководство должно будет организовать всеобъемлющий «обзор» британской военной учебной миссии Orbital, чтобы в дальнейшем гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства будет «безопасно выведен с украинской территории».

Более 100 британских военнослужащих занимаются обучением украинских сил. Большая часть британских сил на Украине находится в городе Яворов Львовской области, небольшая группа офицеров штаба находится в Киеве. А в случае эскалации конфликта британские военные по приказу начальника британского Управления совместных операций штаба генерал-полковника Чарли Стрикланда направятся к границе с Польшей», – сообщает Daily Express.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился к Канаде, США и Великобритании с просьбой прислать тысячи военных инструкторов и разместить их, в том числе, в Донбассе.

Между тем, недавно Британия официально отказалась направлять войска на Украину.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2021, РИА «Новый День»