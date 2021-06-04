Запад вычеркнул Украину из списка стратегических партнёров – киевский эксперт

Запад согласился с Россией, что Украина не является стабильной территорией, где можно осуществлять долгосрочные стратегические проекты.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, наиболее ярким примером того, что США и Европа фактически вынесли приговор украинской модели управления и всей украинской государственности, стало согласие на достройку «Северного потока – 2».

«Европа, подписывая договор о «Северном потоке-2» с Россией, де-факто признает, что в ближайшие десятилетия, пока работает этот газопровод, Украина вряд ли будет стабильным партнером, через которого можно планировать стабильный и постоянный транзит. Фактически в политическом смысле ЕС и Россия признают, что Украина будет «серой зоной», нестабильной территорией, через которую планировать свои глобальные инфраструктурные проекты нельзя, потому что нет уверенности в том, что это состоится. Это самое худшее», – сетует эксперт.

«Этот «Северный поток-2» в какой-то мере – это политический приговор первой инстанции всей украинской государственности, всей нашей модели управления. Они-то думают в длинную. Мы живем месяцем, днем, а они планируют на десятилетия. Если бы это было по-другому, то какой смысл было вкладывать миллиарды, возможно, десятки миллиардов евро в новый газопровод, если через Украину можно качать в четыре раза больше, нежели качается сейчас, если бы была надежда на то, что Украина станет частью или западного мира (войдет в ЕС или в НАТО, будет стабилизирована), или станет частью России.

Скорее всего, их аналитики, прогнозисты смотрят на эту ситуацию следующим образом – что тут будет нестабильность, конкуренция, периферия, конфронтация, фронтир такой себе, через который иметь поставки газа рискованно, от которого лучше не зависеть, от этой зоны», – приводит слова Бортника «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.06.21

«Люди сюда едут от безысходности»: жители Евпатории жалуются на мусор и заоблачные цены. / Ливни, град и шквал: МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму. / Россиян предупредили о нашествии «комаров-тигров» на черноморских курортах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»