В ЕС легко разоблачили ложь Зеленского о стремлении украинцев в НАТО

Уверения киевских властей о «бешенной поддержке» НАТО украинским обществом легко опровергаются статистическими данными, на которые обращают внимание в западных странах.

Именно поэтому у Киева возникают сложности в попытках уговорить Запад немедленно предоставить Украине план действий (ПДЧ) по вступлению в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, отметив, что курс на НАТО поддерживает менее половины граждан страны.

«Когда мы всем говорим, что у нас бешеная поддержка НАТО, они люди европейские, они начинают сразу в компьютерах лазить и, смотрят, 48% поддержки», – заметил Климкин и добавил, что одновременно растёт поддержка Путина на Украине.

«Смотрим последний опрос общественного мнения и видим, что в стране 13% фанатов Путина после семи лет войны... каждый седьмой украинец!», – приводит RT слова Климкина.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.05.21

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