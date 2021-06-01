«Коллапс, всё посыпалось» – Зеленский вынес приговор Евросоюзу

Европейский союз, как и НАТО, больше не является самой прочной в мире «арочной конструкцией», обеспечивающей безопасность.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Перед этим он назвал НАТО «хрупкой и ненужной конструкцией», потому что Альянс не может «защитить» Украину от России.

«...И проведите параллель с Европейским Союзом, где эта хрупкость уже показала результаты. Великобритания вышла из ЕС. ЕС без Великобритании стал крепче? Точно нет. Это уже не арочная конструкция, которая является самой прочной в мире. Это конструкция, которая сыплется», – рассуждает Зеленский.

При этом, отвечая на вопрос о планах урегулирования конфликта в Донбассе, он назвал США единственной силой, которая может и «спасти» Европу с НАТО, и обеспечить безопасность Украины – без «нормандского формата» и Минских соглашений.

«Я могу ответить. Украина может иметь план «Б», когда Украина получает полностью свою территориальную целостность, получает свои территории, это будет закреплено не в условном чём-то вроде Будапештского меморандума, который могут нарушать. А будут серьезные игроки – Евросоюз, США, которые закрепляют статус Украины в ситуации с безопасностью.

Это вполне может быть для того, чтобы выйти из коллапса, в котором сейчас находится Европа. У нас есть понимание такого плана, и откровенно скажу, что я собирался говорить о таком плане с президентом Байденом, потому что это уже за пределами Нормандского формата», – приводит слова Зеленского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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