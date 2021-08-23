Еврокомиссия заявила о неготовности запускать процедуру членства Украины в ЕС

Европейский союз в последние годы столкнулся с беспрецедентыми вызовами во внутренней и внешней политике, поэтому вопросы дальнейшего расширения организации сейчас никто не поднимает.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил вице-президент Еврокомиссии по экономическим вопросам Валдис Домбровскис.

По его словам, в ближайшие годы маловероятен даже запуск процедуры рассмотрения членства Украины в ЕС.

«Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то – да, думаю, что, к сожалению, вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятен в ближайшие годы», – отметил Домбровскис.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский союз, как и НАТО, больше не является самой прочной в мире «арочной конструкцией», обеспечивающей безопасность.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.08.21

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