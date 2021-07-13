Премьер Украины отчитался перед ЕС о падении в шесть раз товарооборота с Россией

Товарооборот Украины с Россией упал в шесть раз за последние шеть лет, а с Евросоюзом за это же время вырос в пять раз.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе видеоконференции с вице-председателем Европейской комиссии Марошем Шефчовичем заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом украинский премьер не считает, что товарооборот с Россией «убит» украинскими санкциями и российскими контрсанкциями, а торговля с ЕС «выросла» исключительно за счёт фактического прекращения взаимных поставок Украины и РФ.

«Мы не говорим сегодня о торговых войнах, идет природная переориентация рынка Украины на рынок Европы и других стран...

Происходит замещение рынков, и Украина сегодня учится производить более качественную продукцию по европейским стандартам», – утверждает Шмыгаль.

По всей видимости, под «замещение» попал и российский газ, который Украина напрямую забирает из транзитной трубы, оформляя его как «европейский» и переплачивая за него Польше и Словакии, как минимум, в полтора раза.

Вместе с тем, украинский премьер не привёл цифры общего внешнеторгового оборота Украины за последние шесть лет. Как известно, за это время произошло драматическое падение производства во всех отраслях экономики «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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