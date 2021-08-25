Приходите через 20 лет: президент Эстонии отправила Украину изучать условия для членства в ЕС

Украине, Грузии и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы начать соответствовать требованиям, необходимым для членства в этой организации.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью украинскому изданию «Европейская правда».
По её словам, ни одна из перечисленных стран так и не начала предпринимать необходимые действия для соответствия критериям ЕС.
«Вступление в ЕС имеет кучу условий. И, откровенно, ни одно из ваших государств не выполняет критерии членства. Вам понадобится 20 лет работы, пока вы дойдете до этой готовности... Все три страны имеют проблемы с судами. Вы не подходите под требования членства в ЕС», – констатировала Кальюлайд, обращаясь к украинской ведущей.
Напомним, ранее вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что в ближайшие годы маловероятен даже запуск процедуры рассмотрения членства Украины в ЕС.
«Я так думаю, с учетом политической ситуации в ЕС, того как проходят вопросы по расширению, то – да, думаю, что, к сожалению, вопрос о запуске процедуры членства Украины в ЕС маловероятен в ближайшие годы», – отметил он.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 25.08.21
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