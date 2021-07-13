Зеленский грозит Европе отказом от «зелёной энергетики» без российского транзита газа

Украина должна иметь гарантированный доход в два миллиарда долларов в год от российского транзита газа в Европу на протяжении 10-15 лет. Иначе Киев не сможет присоединиться к глобальной инициативе ЕС по «декарбонизации» европейского континента.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский для украинских и западных СМИ.

Кроме того, он связал обеспечение на 15 лет стабильных поставок голубого топлива на Украину с сохранением российского транзита, признав, таким образом, что Киев напрямую отбирает для своих нужд газ из транзитной трубы, оформляя его как «европейский».

«Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги. Если мы говорим о зелёном курсе Украины, к которому мы движемся, то это о чем? Об уменьшении добычи и использования газа, уменьшении тепловой генерации. Где мы берем на всё это деньги? Два миллиарда: часть этих денег мы тратим на инфраструктуру, на армию и на изменение энергетической инфраструктуры Украины. Откуда брать эти деньги?

Сколько лет нам надо, чтобы перейти и получить не на словах, а реальный результат в возобновляемой энергетике в Украине? Не знаю, думаю, 10-15 лет. То есть, мы на 10 лет должны быть обеспечены газом, наши люди в первую очередь. Наши люди получают газ, нашей добычи недостаточно, надо увеличивать, но тем не менее мы же говорим о сегодняшнем дне, поэтому 10-15 лет мы должны быть уверены, что у нас будет нормальное газоснабжение, гарантии нам нужны», – потребовал Зеленский.

Напомним, ранее немецкому изданию Der Spiegel стало известно, какие условия президент Украины Владимир Зеленский собирался выдвинуть канцлеру ФРГ Ангеле Меркель в ходе своего визита в Германию.

Так, ФРГ должна выплатить Украине денежную компенсацию в размере 3 млрд долларов за потери от запуска «Северного потока- 2».

Кроме того, ЕС обязан предоставить Киеву кредит на льготных условиях в сумме 5 млрд долларов.

Также Евросоюз должен заставить «Газпром» подписать с «Нафтогазом» транзитный контракт на поставки газа в Европу сроком на десять лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.07.21

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