Киев устроит Берлину «серию пенальти» после запуска «Северного потока – 2»

Украина делает всё, чтобы остановить достройку «Северного потока – 2». Вместе с тем, Киев готовится потребовать от Берлина компенсаций в случае завершения строительства газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Берлин.

По его словам, сейчас Зеленскому предстоит «тяжёлый матч» на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, где он ещё раз попытается добиться закрытия проекта «Северный поток- 2». Говорить о компенсациях со стороны Германии до завершения этого «поединка» пока рано, но Украина готовится поставить такой вопрос.

«Это как если бы вас спросили перед футбольным матчем – готовы ли вы на серию пенальти после матча? Конечно, вы хотите победить в основное время, это ваша цель, но как человек разумный вы готовите своих футболистов на серию послематчевых пенальти, просто, про запас, чтобы было. Так и тут.

Мы работаем абсолютно по плану, а не ведем официальных переговоров по поводу компенсаций. Но, имея в голове возможность серии пенальти после матча, мы сформулировали два принципа, о которых мы можем говорить про компенсации, если об этом идёт речь», – рассуждает Кулеба.

Первым делом, Киев потребует от Берлина твёрдых гарантий безопасности Украины и обеспечения «выполнения Москвой» Минских соглашений.

«Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип – безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе – это обеспечение выполнения Минских соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности – это большой вопрос, на который нет ответов»,– переживает Кулеба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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