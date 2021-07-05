Глава МИД Украины грозит навести «снайперскую винтовку» на политическую элиту Германии

Германия обязана дать чёткие ответы по всем вопросам, волнующим Киев: вступление Украины в НАТО и ЕС, остановка «Северного потока – 2», поставки оружия украинской армии и наказание России за «агрессию в Донбассе».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя предстоящий визит Владимира Зеленского в Берлин.

Министр обещает «сломать стену» непонимания и предубеждения против Украины, которую, по его словам, выстроила Германия.

«Я считаю, что это уже вопрос принципа. Это уже вопрос даже одной снайперской винтовки, условно говоря. Но эта постановка вопроса должна произойти, мы должны эту стену сломать, потому что она является чисто политической и, по нашему мнению, безосновательной», – сказал Кулеба.

По его словам, он уже провёл ряд встреч со всеми представителями политического класса Германии и «заложил им в головы важность, приоритетность украинской повестки дня, и что именно Украина ожидает от Германии», и даже пообещал им ряд «выгодных» встречных шагов со стороны Киева.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.07.21

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