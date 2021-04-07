Германия не допустит приближения Украины к членству в НАТО

Приведение вооружённых сил Украины к стандартам НАТО – достаточная мера для укрепления безопасности страны. Другие шаги по приближению «Незалежной» к официальныму изменению её статуса во взаимоотношениях с Альянсом не предусмотрены.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

Напомним, Украина с 2008 года безуспешно настаивает на предоставлении ей плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Сегодня она обладает статусом «ценного партнёра» вне НАТО, что ни к чему не обязывает западные страны.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», – приводит ТАСС слова Деммер.

Как известно, на днях президент Зеленский заявил, что «окончание войны в Донбассе» может быть обеспечено только после вступления Украины в НАТО, что стало бы «настоящим сигналом для РФ».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 07.04.21

«К нападению российского десанта готов» – Кравчук пристрелял все подходы к своему особняку. / Украина, Германия, Турция – иностранцы активно создают в Крыму свои предприятия. / В Крыму ожидаются похолодание и сильные осадки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»