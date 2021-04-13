Предупреждение подействовало: Киев пообещал НАТО не наступать в Донбассе

Украина хочет решить конфликт в Донбассе мирным путём.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Украина не хочет войны и не планирует никаких наступательных действий. Украина привержена решать ситуацию в Донбассе дипломатическим путем», – заявил он.

Как известно, вооружённые силы РФ предприняли демонстративные манёвры в ответ на стягивание Киевом стотысячной группировки к линии фронта в Донбассе и на усиление обстрелов ДНР и ЛНР украинской армией.

Вместе с тем, Кулеба тут же попросил Столтенберга ускорить процесс по предоставлению Украине плана действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.

«В 2008 году на Бухарестском саммите НАТО дало обещание Украине и Грузии. И мы считаем, что Альянс – это институция, которой можно доверять, которая придерживается своих обещаний. Для нас членство Украины в НАТО – это вопрос времени, и нет никаких других критериев, которым надо отвечать, что касается отношений с Россией», – настаивает глава МИД Украины.

Между тем, ранее стало известно, что Германия не допустит приближения Украины к членству в НАТО.

Представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер заявила, что приведение вооружённых сил Украины к стандартам НАТО – достаточная мера для укрепления безопасности страны. Другие шаги по приближению «Незалежной» к официальныму изменению её статуса во взаимоотношениях с Альянсом не предусмотрены.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.04.21

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