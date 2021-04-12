Лавров призвал Запад удержать Зеленского от «безрассудных действий»

Поощрение Западом русофобских настроений на Украине уже привело к трагическим событиям 2014 года – госперевороту в Киеве и гражданской войне на востоке страны, которую с трудом удалось приостановить с помощью Минских соглашений 2015 года.

Однако США и ЕС продолжают подстрекать Киев, что может привести к новой эскалации конфликта в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я очень надеюсь, что эту историю помнят, в том числе в тех странах, которые обсуждают с Украиной возможность поставок того или иного военного оборудования...

Мне кажется, уроки должны были быть извлечены в 2014 году. К сожалению, это пока не так. Пока мы не наблюдаем подтверждения этой истины, усвоенной, мы надеялись, всеми теми, кто поощрял антироссийские русофобские настроения украинского руководства, и кто поощрял отсутствие какого-либо желания и прошлого правительства, и нынешнего правительства в Киеве выполнять международно-правовые договоренности, закрепленные резолюцией Совета Безопасности, которая одобрила Минские соглашения.

Это может плохо кончиться, потому что в погоне за восстановлением своего рейтинга нынешний киевский режим вполне может сорваться на безрассудные действия», – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.04.21

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