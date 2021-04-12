Киев объявил войну народу Донбасса – Лавров

Утверждения пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель о том, что в обострении конфликта в Донбассе виновна Россия, а Киев не может «наступать на свои территории и бороться со своими людьми», являются ложью.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

По его словам, Украина с 2014 года ведёт необъявленную войну против собственного народа на востоке страны.

«Поэтому, когда сейчас представители администрации Зеленского заявляют, что Киев ничего не планирует на Донбассе, потому что Киев не может воевать с собственным народом, – это неправда. Киев после «революции достоинства» нападал на свой народ и с тех пор ведет войну против собственного народа, объявив их террористами, хотя жители Донбасса ни на кого на остальной территории Украины не нападали», – сказал Лавров.

Министр также призвал Запад удержать Зеленского от «безрассудных действий», чтобы в Донбассе не повторились активные боевые действия 2014-2015 годов.



Симферополь, Валентин Карамазов



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