Лавров призвал Макрона и Меркель образумить и «привести в чувство» Зеленского

Запад продолжает безоглядно поддерживать Киев и, как следствие, поощрять президента Зеленского к неадекватным действиям в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ходе своего визита в Индию.

По словам российского министра, Москва не видит у Берлина и Парижа желания заставить Зеленского выполнить взятые на себя обязательства на встрече лидеров «нормандской четвёрки». Мало того, украинский президент в нарушение договорённостей прибегает к резкому обострению ситуации в Донбассе.

«Когда многократно президент Зеленский, и те, кто отвечает за работу в нормандском формате и контактной группе по Донбассу, постоянно заявляют о том, что минские соглашения нужны только для того, чтобы сохранять санкции Запада против России, либо требуют их пересмотра, либо предлагают нарушать согласованные форматы, приглашать откровенно проукраинских представителей в нормандский формат и в контактную группу. Все это прискорбно», – отметил Лавров и призвал Ангелу Меркель и Эммануэля Макрона предпринять усилия по «приведению украинской стороны в чувства, а сейчас уже много свидетельств того, что это требуется сделать безотлагательно».

«Киев перешел от критики политических рамок урегулирования кризиса на Донбассе к угрозам военных действий. И надеюсь, что это поможет встряхнуть такое благостное отношение в европейских столицах и они все же потребуют от господина Зеленского выполнять Минские договоренности в полной мере», – добавил глава МИД РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.04.21

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