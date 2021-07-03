Макрон услышал всё, что Путин думает о действиях Киева

Президенты России и Франции по инициативе Эммануэля Макрона обсудили по телефону широкий круг вопросов международной безопасности. Речь, в частности, шла об урегулировании конфликта на востоке Украины.

Российский лидер отметил деструктивную роль Киева, который не выполняет договорённости по Донбассу, подписанные на парижском саммите «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

«Президент России указал на деструктивные действия Киева, по вине которого предпринимаемые – в том числе в «нормандском» формате – усилия фактически саботируются. Акцентирована необходимость полного выполнения украинскими властями ранее взятых на себя обязательств, прежде всего по установлению прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», – отметили в Кремле.

Стороны подчеркнули необходимость активизации мер по реализации Минских соглашений и подтвердили их безальтернативность.

Кроме того, Макрон и Путин обсудили российско-европейские отношения и решили способствовать возвращению Брюсселя и Москвы к нормальному диалогу.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.07.21

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