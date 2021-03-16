Берлин и Париж прислушались к России после угрозы представителя Москвы покинуть «нормандский формат»

Франция и Германия поумерили антироссийскую риторику и перестали безоглядно поддерживать Киев, предлагая всё новые планы в размытых формулировках по урегулированию в Донбассе. Это произошло после угрозы представителя России выйти из переговоров советников лидеров стран «нормандской четвёрки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что консультации с Берлином и Парижем по урегулированию в Донбассе стали более конкретными, рассказал в интервью «Интерфаксу» замглавы администрации президента РФ и переговорщик по «нормандскому формату» Дмитрий Козак.

По его словам, после перевода консультаций в деловое русло Киев быстро потерял интерес к «нормандскому формату», так как Украину интересует лишь пересмотр Минских соглашений и, соответственно, затягивание процесса урегулирования.

«Партнеры по Нормандскому формату, во всяком случае Германия и Франция, нас услышали. Характер переговоров изменился существенно. Переговоры ради переговоров больше не проводятся. Каждый раз обсуждаются конкретные проекты решений. На столе всегда есть письменная позиция каждого участника. Разыгрывать комедию стало сложнее. Возможно поэтому представители Украины заметно снизили свою активность в Нормандском формате», – подытожил Козак.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.03.21

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