Киев после предупреждения Козака пообещал не возобновлять боевые действия в Донбассе

Украина согласна с общим мнением всех участников переговоров по урегулированию в Донбассе о важности соблюдения режима прекращения огня.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении на сайте администрации президента Украины по итогам переговоров в Берлине заместителя администрации Зеленского Андрея Ермака и замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

«Дискуссия была непростой, но носила конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе. Во время встречи украинская сторона акцентировала внимание на вопросах безопасности, гарантированных договоренностями. Андрей Ермак поблагодарил немецкую сторону за организацию встречи, а также выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе», – говорится в сообщении офиса Зеленского.

Напомним, ранее Дмитрий Козак предупредил Украину, что срыв перемирия в Донбассе станет для неё самоубийством.

Симферополь, Валентин Карамазов

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