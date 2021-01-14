Прекращения огня мало: Москва добивается от Киева соблюдения «абсолютной тишины» в Донбассе

Москва на переговорах советников лидеров стран «нормандской четвёрки» требует от Киева обязательств по соблюдению режима абсолютной тишины в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом украинскому изданию «Страна.УА» рассказал источник в администрации президента Зеленского.

Как известно, режим прекращения огня, установленный в августе прошлого года, позволил значительно сократить интенсивность обстрелов, однако всё равно часто нарушается сторонами.

По словам собеседника украинского издания, по другим вопросам мирного урегулирования в Донбассе никаких прорывов нет, но тотальное ужесточение режима тишины больших споров у сторон не вызывает.

Источник также отметил, что на переговорный процесс в «нормандском формате» негативно влияет неопределённая политическая обстановка в США и Европе.

«Нормандский процесс – это целый перечень стран. Сейчас переходный период в США, поэтому, скорее всего, до инаугурации Байдена встречи глав Нормандской четверки ждать не стоит. Еще и Меркель уходит. Слишком много вопросов подвиснет из-за этого», – сообщил он.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 13.01.21

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