Глава украинского парламента заявил о безальтернативности Минских соглашений

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию военного конфликта в Донбассе – единственный переговорный механизм, с помощью которого можно завершить войну на востоке Украины. Минским соглашениям, которые подписаны Украиной, ОБСЕ и Россией, нет альтернативы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью киевскому филиалу «Радио Свобода» заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

«Мы с вами критикуем ТКГ. Мы много критикуем вообще «минский формат», «нормандский формат». Мы – я имею в виду общество. Но объективно альтернативу этому ни вы, ни я сегодня предложить не можем. Если критикуешь, ты должен давать альтернативное предложение. Сегодня таковой нет. Поэтому я считаю, что мы должны двигаться в пределах тех возможностей, которые у нас есть сегодня», – сказал Разумков и предупредил, что отказ от выполнения договорённостей может привести к эскалации конфликта.

«Есть два варианта. Или продолжать работать в рамках «Минска» и ТКГ. Или просто сказать: всё, мы всё закрыли и ушли на фронт», – добавил спикер украинского парламента.

«Сегодня все понимают, что возвращение наших территорий должно происходить политико-дипломатическим путем», – резюмировал Разумков.

Отметим, что слова Резамкова резко контрастируют с заявлениями МИД Украины и администрации президента Зеленского, которые требуют пересмотра минских договорённостей.

В этом же интервью глава Верховной рады заявил, что не ждёт вступления Украины в НАТО в ближайшие 10 лет.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.06.21

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