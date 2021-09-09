Зеленский готовится сместить непокорного спикера Верховной рады – украинский эксперт

Между президентом Украины и его некогда ближайшим соратником (экс-главой предвыборного штаба Владимира Зеленского), а ныне спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым назрел идеологический и политический конфликт принципиального характера.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о готовящейся принудительной отставке Разумкова заявил украинский политолог Виталий Кулик.

Напомним, бывший соратник Зеленского критикует политику администрации президента практически по каждому резонансному в обществе решению, в том числе по насильственной украинизации и по урегулированию в Донбассе.

«Фактически идет противостояние, и в ближайшее время нужно ожидать попытки смещения Разумкова с должности спикера Верховной рады руками «слуг народа» (партии Зеленского – прим. «НД»). Об этом уже говорят активно в кулуарах.

Поэтому действия Разумкова – его отдельная игра, направленная на демонстрацию Банковой (Офису Зеленского – прим. «НД») того, что он влияет на зал в Верховной Раде. Его снятие с должности может повлечь за собой потери управляемости большинством со стороны президента и Ермака (глава Офиса Зеленского)», – прогнозирует эксперт.

По его мнению, Зеленский попытается запугать строптивых депутатов от «Слуги народа» досрочным роспуском парламента, чтобы они согласились солидарно голосовать за смещение Разумкова с поста спикера.

«В свою очередь, Банковая запускает слухи о том, что возможны внеочередные парламентские выборы, подталкивая, таким образом, депутатов к большей сговорчивости, в том числе и в вопросе голосования за отставку Разумкова», – приводит слова Кулика «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.09.21

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