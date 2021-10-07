Смещённый Зеленским спикер Верховной рады заявил, что никогда не был другом президента-комика

Отправленный сегодня в отставку пропрезидентским большинством депутатов украинского парламента спикер Верховной рады Дмитрий Разумков поспешил публично отречься от Зеленского и его команды, составленной из бывших участников комедийной шоу-группы «95 Квартал».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он заявил на брифинге после своей отставки.
«Я никогда не был другом президента. Это рабочие отношения. Друзья, я думаю, они формируются по-другому. Я думаю друзья президента – они больше связаны с «95 Кварталом», с его прошлой жизнью. У меня другие друзья. Не считаю, что президент, премьер-министр, спикер должны быть друзьями. Они должны работать на государство. Не на свои дружеские отношения, а на государство», – подчеркнул экс-спикер.
По мнению украинских экспертов, бывший соратник и сподвижник Зеленского начинает собственную политическую карьеру с прицелом на предстоящие президентские выборы и поэтому хочет в глазах избирателей окончательно размежеваться с президентом-комиком, который вызывает всё большее раздражение на Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 07.10.21
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