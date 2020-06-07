Выходит из-под контроля: Зеленского могут заменить на посту президента

Влиятельные украинские олигархи, приведшие к власти Владимира Зеленского, крайне недовольны тем, что он оказался не послушной марионеткой в их руках, а начал действовать в интересах Международного валютного фонда и транснациональных американских корпораций.

Поэтому Зеленского могут подвести к добровольной отставке и поменять на другого человека, который имеет право замещать должность президента по конституции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о возможной замене Владимира Зеленского на Дмитрия Разумкова, спикера Верховной рады Украины, рассказал в эфире телеканала «NewsOne» известный украинский эксперт и политолог Михаил Погребинский.

По его словам, поводом для отставки президента может послужить неизбежное в ближайшем будущем катастрофичекое обрушение рейтинга Зеленского, обманувшего ожидания подавляющей части избирателей, в особенности – жителей юго-востока страны, ожидавших сворачивания националистической политики Порошенко, послаблений для русского языка и окончания войны в Донбассе.

«Вы спрашиваете – думает он (Зеленский) или не думает? Он не думает, он откупается (от националистов), показывая, что я такой же как вы, даже лучше вас националист...

Когда он может остановиться и подумать? Это когда опросы общественного мнения покажут, что его рейтинг обрушился, что эти люди, которые рассчитывают, что он будет защищать интересы востока, юга и центра страны полностью разочаруются...

Сейчас Разумков об этом говорит, и у меня есть подозрения, что кто-то готовит Разумкова заменить Зеленского в тот момент, когда понятно будет, что он должен будет взяться за голову и сказать: «Боже, куда я попал, я ухожу». У нас по Конституции Разумков должен замещать должность президента. Может быть и неплохой вариант, он часто говорит значительно более разумные вещи.

Сейчас мне интересно, я читал только в СМИ информацию о меморандуме МВФ. То, что я читал – это тихий ужас, это такая демонстрация подобострастной готовности исполнять всё, что вздумается начальникам из МВФ, соответственно из Госдепа, что это позор даже для маленькой страны, не говоря о такой большой европейской стране. Но вот Разумков сказал, что на самом деле там может не совсем так, как написано», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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