«Нас ведут на убой» – Тимошенко заявила, что Запад оплевал европейскую нацию Украины

Безропотное следование команды Зеленского указаниям Международного валютного фонда завело в тупик Украину и унизило нацию.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

По её мнению, МВФ обманул президента Зеленского, который ради кредитов согласился на распродажу украинской земли и стратегических предприятий иностранцам.

«Зеленский прислуживается зря, потому что МВФ пока что не планирует давать никаких кредитов. То, с чего начиналось, расширенная программа – это 10 миллиардов на 3 года, и это за землю. За то, что мы сдадим всё, что у нас есть в Украине.

А теперь, когда закон о земле уже подписан и принят президентом, закон о зачистке банковской системы, скорее всего, примут на этой неделе, сказали, что денег от МВФ не будет. Или не будет в том объёме, который нужен», – отметила Тимошенко.

Хуже всего, по её словам, то, что Запад отностися к Украине, как к банановой республике.

«И вы знаете, я вам скажу, что это страшно, потому что с нами поступают как с банановой республикой, как со страной третьего мира, как с папуасами. На нас, европейскую нацию, просто плюют. Потому что нас возглавляют бараны-провокаторы, которые ведут нас просто на убой», – приводит слова Тимошенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 12.05.20

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