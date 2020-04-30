Такой транзит нам не нужен: США запретят МВФ спасать Украину

Глобальный кризис, вызванный пандемией коронавируса, превратил транзитную Украину в источник угрозы для планов США сохранить европейские рынки газа и нефти.

Поскольку наложить санкции на украинскую ГТС, по которой идёт российский газ в Европу, не представляется возможным по политическим причинам, то можно заблокировать Киеву помощь от МВФ, сославшись на невыполнение Украиной положений договора.

Таким образом, «Незалежная» самостоятельно скатится в экономическую и технологическую пропасть.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что США наложат запрет на основные кредиты Международного валюного фонда Украине в размере 5,8 млрд долларов, заявил украинский экономический эксперт Всеволод Степанюк.

«Я думаю, что кредит поддержки они нам не дадут, поскольку они недовольны текстом закона о земле, что он вводится только с 2021 года, что там нельзя на первом этапе продавать иностранцам. Этим они недовольны, и вряд ли засчитают это как выполнение меморандума.

Второе – банковский закон. Посмотрим, как он будет принят. Пока, я думаю, голосов не набирается, но еще есть время, и с депутатами, естественно, работают.

Я думаю, что Украина может рассчитывать на полтора миллиарда кредита (от ЕС) для борьбы с эпидемией. Вот на это реально можно рассчитывать, на срочный кредит. А на кредит в 5,8 миллиардов, думаю, рассчитывать не приходится.

К тому же нужно понимать, МВФ полностью контролируется США и Великобританией. После того, как США начали сокращать добычу своего газа и нефти по причине падения цен, Украина как транзитное государство становится не интересна. Поэтому зачем им давать кредиты неинтересной стране?», – приводит слова Степанюка «ПолитНавигатор».

Отметим также, что американские нефтегазовые активы на Украине принадлежат спонсорам «демократов» – прямых врагов Дональда Трампа.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.04.20

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