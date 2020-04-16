Не в Ростов: на Украине не исключают бегства Зеленского из страны

Украина вряд ли получит от МВФ существенную финансовую помощь в разгар пандемии и экономического кризиса.

Вместе с тем, без огромных внешних заимствований бюджет Украины ожидает неизбежный коллапс. Это приведёт к неспособности власти выплачивать зарплаты и пенсии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что президенту Украины срочно придётся покидать страну, если он в ближайшее время не договорится с кредиторами, заявил известный на Украине политолог Михаил Погребинский.

«Если внимательно посмотреть на бюджет, опять же, я честно признаюсь, что цитирую исследования профессионалов, которые говорят, что две трети доходной части бюджета – это заимствования. И эти заимствования, без них, бюджет не складывается вообще...

У нас две трети доходной части бюджета – заимствования. Поэтому Зеленскому объяснили, что если не получить денег (от МВФ), то вообще никак не складывается и вообще нельзя будет платить ни пенсии, ни зарплаты. И это означает, что через месяц, после того как они не будут выплачены, президенту Зеленскому надо искать самолет в какой-нибудь Оман.

А если они будут выплачены, то только за счет того, что будут напечатаны, причем, в огромном количестве, напечатаны гривны. Буквально через полтора-два месяца после этой печати стоимость гривны будет уже не сегодняшняя в соотношении с долларом, а в десять раз хуже. Один доллар будет стоить не 25-30, а 300 гривен. Вот тогда тоже будет большое желание поискать какой-нибудь самолет на Оман», – приводит «ПолитНавигатор» слова Погребинского.

Напомним, президента Зеленского резко критиковали на Ураине за новогодний отдых в Омане в роскошном отеле.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.04.20

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