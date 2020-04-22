Кравчук призвал Зеленского не доводить дело до голодных бунтов

Если команда президента Зеленского в ближайшее время не «включит экономику», то Украина неизбежно столкнётся с голодными бунтами оставшихся без средств к существованию граждан.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый президент «независимой» Украины Леонид Кравчук.

Экс-президент отметил, что он понимает «деликатное положение», в котором находится власть, опасающаяся обвинений в недостаточном сопротивлении пандемии, однако грядущая экономическая катастрофа гораздо страшнее.

«Тут есть определенная неуверенность, я так думаю, и власти, и руководства предприятий. Они считают, что лучше подождать, чтобы потом не было жалоб на то, что власть не справилась со своими заданиями (по преодолению эпидемии).

Это очень деликатный вопрос – тут нужна решительность, смелость. У нас 50% людей живут от зарплаты до зарплаты. Если деньги закончатся, как людям жить? Это же можно дойти и до голодных бунтов.

Это беда для Украины хуже, чем коронавирус. Мы должны взаимодействовать: власть-предприятия-руководство предприятий-местная власть... и включить экономику, чтобы люди получали зарплату», – приводит «ПолитНавигатор» слова Кравчука.

Между тем, украинский минздрав, со своей стороны, «помогает» команде Зеленского формировать «благоприятную» эпидемиологическую картину, фактически скрывая реальную статистику распространения коронавируса в стране.

На сегодняшний день уровень тестирования на Covid-19 составляет всего лишь 1,5 человека на тысячу населения – как в беднейших странах Африки.

Симферополь, Валентин Карамазов

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