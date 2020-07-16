Кравчук призвал вынести на референдум вопрос о федерализации Украины

На Украине усиливается противостояние центра и регионов. Такое положение дел несовместимо с закреплённым в конституции курсом на построение унитарного государства.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук во время торжественного заседания Верховной рады в честь тридцатилетия принятия парламентом «Незалежной» декларации о государственном суверенитете.

Кравчук призвал региональных политиков не бороться с центром «антиконституционными» методами , а вынести на референдум вопрос о федерализации.

«Мы не можем мириться с тем, что в обществе назревает противостояние центра и регионов – региональной элитой. Поверьте, это опасная тенденция. Она может расшатать мощь нашей страны. К тем, кто это делает, у меня просьба: сначала посоветуйтесь с народом, измените Конституцию – хочет народ федерацию или унитарное государство. В унитарном государстве это недопустимо», – отрезал Кравчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.07.20

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