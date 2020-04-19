На Украине сомневаются, будет ли страна существовать в будущем

Украина не готова к вызовам типа пандемии коронавируса, а ее власти больше думают о деньгах, чем о будущем страны. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявила бывшая депутат Рады Анна Герман. Как сообщает РИА «Новости», гостья студии подвергла сомнениям дальнейшее существование Украины.

Действия Киева, считает Герман, «хаотичные, плохо спланированные и не рассчитанные на перспективу». Политик считает, что власти больше обеспокоены получением нового транша от МВФ, чем сдерживанием распространения болезни.

«Самое обидное, что никто не думает про перспективы, никто не думает: как же мы выйдем из этого всего, какими мы будем; и не готовит государство и общество к тому поствирусному периоду, и это очень печально. И это большая проблема, потому что рано или поздно эпидемия закончится, а будет ли Украина? Этот вопрос я ставлю у вас почти в каждом эфире, потому что у меня, к сожалению, нет на него оптимистичного ответа», – заключила Герман.

Напомним, что по данным на субботу на Украине было зафиксировано более пяти тысяч случаев Covid-19. 133 из них закончились смертью пациентов.

Киев, Елена Васильева

Киев. Другие новости 14.04.20

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