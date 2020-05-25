Рано радовались: МВФ выдвинул новые условия Киеву для получения кредита

Согласованная программа между МВФ и Украиной для получения Киевом $5 млрд кредита «финансовой помощи» неожиданно пополнилась новыми условиями со стороны международной финансовой организации.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», МВФ согласился предоставить кредит только в размере $1,9 млрд – в знак «благодарности» за отказ Украины от государственного суверенитета над землёй, стратегическими предприятиями и крупнейшими банками.

Остальные деньги Киев получит в случае выполнения дополнительных требований, сообщают украинские СМИ.

Среди них – масштабные изменения в банковско-финансовой, энергетической, фискальной и судебной сферах. Также Украина обязана предоставить подробную отчётность по борьбе с эпидемией COVID-19.

В частности, Нацбанк Украины обязан до лета утвердить план работы с проблемными активами госбанков и ужесточить процедуру урегулирования и ликвидации задолженности связанных с ними лиц – внести изменения в законы о Фонде гарантирования вкладов, изменить закон о банках и банковской деятельности в части структуры капитала банков и требований к капиталу.

Кроме того, МВФ требует изменить устав НАК «Нафтогаз Украины» в соответствии с нормами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), упростить процедуру смены поставщиков газа в новых договорах на предоставление коммунальных услуг, разработать новый механизм по таможне и налоговой службе.

До конца весны 2021 года Киев должен провести аудит средств госбюджета, потраченных на борьбу с COVID-19.

От Верховной рады потребовали также изменить процедуру конкурсного отбора членов Высшего совета правосудия.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.05.20

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