Хорошо, но мало: Всемирный банк потребовал от Украины ещё больше либерализовать закон о продаже земли

Всемирный банк приветствует принятие украинскими депутатами закона о свободной продаже земли, однако требует внести дополнительные изменения, упрощающие процедуру оформления и расширяющие размеры участков для приобретателей.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в сообщении Всемирного банка, опубликованном на официальной странице в Фейсбуке.

«Всемирный банк приветствует принятие Верховной Радой закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения как первый шаг к созданию прозрачного и эффективного рынка сельскохозяйственных земель на Украине. Но для того, чтобы в полной мере защитить интересы украинцев и обеспечить прозрачную продажу земель, мы призываем как можно скорее принять ряд дополнительных законов», – приводит перевод публикации «Страна.УА».

«Также важным будет дать возможность юридическим лицам участвовать в рынке земель для обеспечения здоровой конкуренции и ослабить ограничения на общую площадь земельных участков, которые можно приобретать в собственность. Эти реформы являются критическими для привлечения инвестиций в сельское хозяйство, открытие доступа к финансированию для фермеров и обеспечения справедливой стоимости активов...», – настаивает Всемирный банк.

Напомним, ранее Владимир Зеленский, утративший контроль над своей партией в Верховной раде, пошёл на сговор со своими прямыми противниками из партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» и партии «Голос» ради принятия антинародного закона о свободной продаже земли иностранцам.

Отметим, МВФ обусловил выдачу Украине очередной порции кредитов принятием Верховной радой закона «О земле», против которого выступает свыше 70% населения страны.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.04.20

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